Forte scossa di terremoto M 5.6 poco fa in zona altamente sismica: la terra trema per decine di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma nelle Isole Kermadec

Nella giornata di oggi, alle ore 10:47, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.1 nel distretto Costa Toscana settentrionale (Massa Carrara, Lucca, Pisa) , con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il terremoto in questione è stato localizzato a 9 chilometri a nord-ovest di Livorno, a 15 chilometri a sud-ovest di Pisa, a 27 chilometri a sud di Viareggio e a 31 chilometri a sud-ovest di Lucca.

Terremoto, scossa avvertita in provincia di Belluno

Quest’oggi, inoltre, esattamente alle 06:57, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 2.8 in Veneto, esattamente a Sovramonte, in provincia di Belluno, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. La scossa di terremoto – nettamente avvertita dalla popolazione locale – è stata localizzata a 53 chilometri a nord-ovest di Treviso, a 55 chilometri ad est di Trento, a 60 chilometri a nord-est di Vicenza e a 62 chilometri a sud-est di Bolzano. Poco dopo, alle 07:07, si è verificata in provincia di Belluno, questa volta di magnitudo 2.0 a Pedavena, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.