Forte scossa di terremoto M 5.8 al largo della California del nord: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte scossa al largo della California del nord

Terremoto, forte scossa al largo della California del nord: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, dunque, alle 19:59 (ora locale), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 al largo della California del nord, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 75 chilometri ad ovest di Ferndale (Stati Uniti, 1.400 abitanti), a 93 chilometri a sud-ovest di Eureka (Stati Uniti, 27.200 abitanti) e a 368 chilometri a nord-ovest di Sacramento (Stati Uniti, 467.000 abitanti).

Terremoto, doppia scossa in provincia di Ragusa

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, lunedì 9 marzo 2020. In tal senso, esattamente alle 07:05, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Sicilia, esattamente a Monterosso Almo, in provincia di Ragusa, con ipocentro a 15 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 15 chilometri a nord di Ragusa, a 22 chilometri a nord-est di Vittoria, a 23 chilometri a nord di Modica e a 43 chilometri ad est di Gela. Alle ore 09:40, invece, nuovo sisma di magnitudo 2.2, sempre a Monterosso, questa volta con ipocentro a 17 chilometri di profondità.