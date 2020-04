Forte scossa di terremoto avvertita poco fa: tremano diverse città e decine di migliaia di persone. Dati ufficiali del sisma in Messico

Forte scossa di terremoto in Messico: tutti i dati del sisma

Lo European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha rilevato alle ore 15.17 italiane di oggi, venerdì 24 aprile 2020, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Messico con ipocentro profondo 73 chilometri. Il sisma si è verificato nello stato del Chiapas, a sud del Messico e al confine con il Guatemala. La scossa è stato avvertita dalla popolazione locale ma non ha causato vittime né feriti o crolli strutturali. Il terremoto in questione ha avuto luogo a 19 km da Suchiate (Messico, circa 13.800 abitanti), 58 km da Champerico (Guatemala, circa 7800 abitanti), 76 km da Retalhuleu (Guatemala, 36700 abitanti) e 203 km da Guatemala City (Guatemala, circa 995mila abitanti).

Terremoto in Sicilia oggi, 24 aprile 2020: scossa M 3.8 in provincia di Palermo

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 16.28 di oggi, venerdì 24 aprile 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in Sicilia con epicentro a 3 km da Bompietro, in provincia di Palermo, ipocentro a 36 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito distintamente dalle popolazioni locali, diverse persone si sono riversate in strada per paura di crolli. Al momento però non si registrano vittime o danni a strutture e cose. La scossa si è verificata a 26 km da Caltanissetta, 64 km da Bagheria e Agrigento, 75 km da Gela, 77 km da Palermo e 92 km da Catanaia. Ecco alcuni comuni situati proprio nei pressi dell’epicentro: Blufi (3 km da Bompietro), Alimena (5 km), Resuttano (7 km) e Castellana Sicula (7 km).

Terremoto oggi, 24 aprile 2020, scossa M 2.4 nelle Marche

L’INGV ha registrato anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Marche alle ore 4:28 di oggi: epicentro a Montemaggiore al Metauro, in provincia di Pesaro Urbino, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Montemaggiore al Metauro e Piagge, 4 km da Saltara, 5 km da San Giorgio di Pesaro, 6 km da Cartoceto e Serrungarina, 8 km da Orciano di Pesaro, 9 km da Mondavio, Barchi e Mombaroccio, 10 km da Montefelcino, San Costanzo, Sant’Ippolito e Monte Porzio, 12 km a sud ovest di Fano, 18 km a sud di Pesaro, 46 km a sud est di Rimini, 48 km ad ovest di Ancona. La scossa non è stata avvertita dalle popolazioni locali, pertanto non ci sono stati problemi.