Forte scossa di terremoto nel Mediterraneo in Turchia: molta la paura, trema zona sismica. Dati ufficiali

Forte scossa di terremoto nel Mediterraneo in Turchia: molta la paura, trema zona sismica – Violenta scossa di terremoto nel Mediterraneo: la scossa ha avuto epicentro nel sud della Turchia con ipocentro fissato a 35 km di profondità. Il sisma ha avuto una magntudo di 5.1 sulla scala Richter ed è stata avvertita nettamente in tutta la Turchia centro-occidentale, parte della Grecie, Libia. Sono tanti i terremoti avvenuti proprio in questa zone negli ultimi mesi e ricordiamo che la zona risulta altamente sismica a livello europeo. Non sembrano registrarsi danni a persone e cose ma soltanto moltissimo spavento. […]