Forte scossa di terremoto nell’emisfero meridionale: trema anche il Polo sud. Dati ufficiali

Forte scossa di terremoto nell’emisfero meridionale: trema anche il Polo sud – Una violenta scossa di terremoto si è verificata questa notte, alle 01.44 nell’emisfero meridionale nei pressi del Polo Sud. La scossa, non avvertita dalla popolazione, ma soltanto sui ghiacci dell’Antartide, è stata localizzata in pieno oceano, nel Pacifico meridionale tra la Nuova Zelanda e l’Argentina, a ben 3900 km sud-est di Wellington e 4233 km SE di Avarua, Cook Islands. La magnitudo del sisma è stata di 5.0 sulla scala Richter e la profondità di circa 10 km. Scossa avvertita in maniera chiara invece in parte del Polo Sud. […]