Forte terremoto di magnitudo 4.4 a Porto Rico: torna la paura tra la popolazione. Zone colpite e dati ufficiali del sisma

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 2 febbraio 2020. In tal senso, esattamente alle ore 13:21 e 14:07, si è verificata una doppia scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nel distretto Adriatico Centrale (MARE) , con ipocentro a 10 chilometri di profondità. La prima scossa è stata localizzata a 96 chilometri ad est di Pescara e a 96 chilometri a nord di San Severo.

Terremoto, scossa di terremoto nettamente avvertita in provincia di Catanzaro

Nella giornata di oggi, domenica 2 febbraio 2020, alle 07:51 (ora locale), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.8 in Calabria, esattamente ad Albi, in provincia di Catanzaro, con ipocentro a 4 chilometri di profondità. In questo caso il terremoto è stato localizzato a 18 chilometri a nord di Catanzaro, a 27 chilometri ad est di Lamezia Terme, a 39 chilometri a sud-est di Cosenza e a 45 chilometri ad ovest di Crotone.