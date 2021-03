Forte terremoto di magnitudo 4.7 in Mongolia Centrale: scossa nettamente avvertita dalla popolazione. I dati ufficiali EMSC

Forte terremoto di magnitudo 4.7 in Mongolia Centrale: scossa nettamente avvertita dalla popolazione

Nella giornata di oggi, martedì 23 marzo 2021, la terra ha tremato con intensità nel Mediterraneo. In tal senso, alle ore 22:46 (ora locale), l'European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di magnitudo 4.7 in Mongolia Centrale, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L'evento sismico in questione è stato avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall'European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 45 chilometri a nord-ovest di Choyr (Mongolia, 9.800 abitanti) e a 160 chilometri a sud-est di Bator (Mongolia, 844.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Catania

Nel corso della serata di oggi, martedì 23 marzo 2021, alle ore 20:03, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Sicilia, esattamente a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, con ipocentro ad 1 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall'epicentro del terremoto, l'evento sismico è stato localizzato a 11 chilometri da Zafferana Etnea, a 11 chilometri da Milo, a 12 chilometri da Ragalna e a 14 chilometri da Nicolosi. Soffermandosi, invece, sulle città di almeno 50.000 abitanti situate entro 100 chilometri dall'epicentro del sisma, il terremoto in questo caso è stato localizzato a 21 chilometri a nord-ovest di Acireale, a 27 chilometri a nord-ovest di Catania, a 71 chilometri a sud-ovest di Reggio Calabria e a 71 chilometri a sud-ovest di Messina.

Terremoto, scossa in provincia di Messina

Nel corso della mattinata di oggi, martedì 23 marzo 2021, esattamente alle ore 10:34, si è verificato un sisma di magnitudo 2.5 in Sicilia, esattamente a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall'epicentro del terremoto, l'evento sismico è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 3 chilometri da Novara di Sicilia, a 6 chilometri da Tripi, a 6 chilometri da Fondachelli Fantina e a 8 chilometri da Basicò. Soffermandoci, invece, sulle città di almeno 50.000 abitanti situate entro 100 chilometri dall'epicentro del sisma, il terremoto in questo caso è stato localizzato a 43 chilometri a nord di Acireale, a 45 chilometri a sud-ovest di Messina, a 49 chilometri ad ovest di Reggio Calabria e a 55 chilometri a nord di Catania.

