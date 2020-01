Forte terremoto di magnitudo 5.2 a Porto Rico: torna la paura tra la popolazione, zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte scossa a Porto Rico

Da diversi giorni la terra sta tremando con grande intensità a Porto Rico e anche nella giornata di oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, si è verificato un forte sisma che ha fatto tornare la paura tra la popolazione. Esattamente alle ore 11:36 (ora locale), infatti, l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 a Porto Rico, con ipocentro a 5 chilometri di profondità.

Terremoto, forte scossa a Porto Rico: le città più vicine al sisma

Dunque, nella giornata di oggi, alle ore 11:36 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 a Porto Rico, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a dall’EMSC a 5 chilometri a sud-ovest di Guanica (Porto Rico, 9.300 abitanti), a 57 chilometri a sud-est di Aguada (Porto Rico, 4.100 abitanti) e a 105 chilometri a sud-ovest di San Juan (Porto Rico, 419.000 abitanti).

Terremoto, scossa avvertita in provincia di Brescia

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, mercoledì 15 gennaio 2020. In tal senso, alle ore 15:58, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 ad Agnosine, in provincia di Brescia, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 14 chilometri a nord-est di Brescia, a 53 chilometri ad est di Bergamo, a 55 chilometri ad ovest di Verona e a 60 chilometri a nord-est di Cremona.