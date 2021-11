Forte terremoto di magnitudo 7.6 avvertito in Perù: ci sono feriti. Epicentro e dati ufficiali del sisma

Forte terremoto nettamente avvertito: ci sono feriti

Ogni giorno in Italia, in Europa e nel mondo i sismografi registrano molti sismi di magnitudo più o meno intensa: se in alcuni casi queste scosse non vengono avvertite dalla popolazione, in altri vengono distintamente percepite, in particolar modo se l’epicentro della scossa è localizzato nei pressi dei centri abitati. Nel corso della giornata di oggi, domenica 28 novembre 2021, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 nelle Isole Eolie e nel paragrafo successivo potrete leggere tutti i dettagli relativi alla scossa. In questo paragrafo, invece, vogliamo soffermarci su un fortissimo terremoto che nella mattinata italiana si è verificato in Sudamerica: esattamente alle ore 05:52 locali (11:52 ora italiana), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 7.6 nel Perù del nord, con ipocentro a 109 chilometri di profondità. Allo stato attuale si segnalano alcuni danni e persone ferite nelle città più vicine all’epicentro del sisma. Va sottolineato come il terremoto sia stato nettamene avvertito fino alla capitale del Paese, Lima, ma in alcune zone dell’Ecuador e della Colombia. Entrando nello specifico, l’evento sismico in questione è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 45 chilometri a nord-ovest di Barranca (Perù, 5.700 abitanti) e a 269 chilometri ad est di Loja (Ecuador, 117.000 abitanti).

Terremoto M 4.3 nelle Isole Eolie

Soffermiamoci ora sulla situazione sismica relativa all’Italia e, in tal senso, nel corso della giornata di oggi, domenica 28 novembre 2021, la terra ha tremato con grande intensità nelle Isole Eolie e – come riportato da “Fanpage.it” – la scossa è stata avvertita dalla popolazione locale: esattamente alle ore 03:52, infatti, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 nel distretto Tirreno Meridionale (MARE), alle Eolie, a 25 chilometri a nord-ovest di Alicudi, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all’epicentro del sisma con almeno 50.000 abitanti, il terremoto in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 91 chilometri a nord-est di Bagheria e a 97 chilometri a nord-est di Palermo. Qualche ora più tardi, alle ore 08:51, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 sempre nel distretto Tirreno Meridionale (MARE), con ipocentro a 28 chilometri di profondità.

Terremoto, scossa in provincia di Rieti

Nel corso della mattinata di oggi, domenica 28 novembre 2021, alle ore 08:25, si è verificato un lieve sisma di magnitudo 2.0 nel Lazio, esattamente a Cittareale, in provincia di Rieti, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Per quanto concerne i Comuni italiani che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, in questo caso il terremoto è stato localizzato a 5 chilometri da Cittareale, a 11 chilometri da Cascia, a 12 chilometri da Accumoli e a 13 chilometri da Monteleone di Spoleto. Per quanto concerne, invece, le città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 39 chilometri ad est di Terni, a 40 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 48 chilometri a sud-est di Foligno e a 48 chilometri ad ovest di Teramo.

CONTINUA A LEGGERE