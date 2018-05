Violento sisma in Iran: forte scossa di terremoto colpisce il Paese. Molti i feriti. Dati ufficiali. Magnitudo superiore al quinto grado

Violento sisma in Iran: forte scossa di terremoto colpisce il Paese. Molti i feriti. Dati ufficiali Altra violenta scossa di terremoto nel mondo, esattamente in Medio Oriente, in Iran. L’Istituto geofisico americano (Usgs) rende noto che sarebbero almeno 76 le persone rimaste ferite in Iran per il terremoto. Il sisma ha avuto una magnitudo di 5.3 sulla scala Richter ed è stato localizzato nella zona di Yasuj, circa 750 km a sud di Teheran. Il violento sisma ha provocato disagi anche alle linee elettriche oltre che alcuni piccoli crolli in zona e panico generalizzato nelle persone che si sono riversate in strada e allontanate immediatamente dagli edifici. […]