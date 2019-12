Forte terremoto in Turchia fa tremare oltre un milione di persone: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte scossa in Turchia

Quando si parla di zone altamente sismiche, non si può fare a meno di citare anche la Turchia. In tal senso, quest’oggi la terra ha tremato con grande intensità proprio in Turchia e tra la popolazione è tornata la paura. In tal senso, esattamente alle 15:20 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Turchia orientale, con ipocentro a soli 2 chilometri di profondità.

Terremoto, forte scossa in Turchia: le città più vicine al sisma

Dunque, nella giornata di oggi, domenica 29 dicembre 2019, esattamente alle ore 15:20 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Turchia orientale, con ipocentro a soli 2 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 28 chilometri a sud-est di Oltu (Turchia, 23.600 abitanti), a 85 chilometri ad ovest di Kars (Turchia, 77.500 abitanti) e a 201 chilometri ad ovest di Yerevan (Armenia, 1.094.000 abitanti).

Terremoto, scossa nettamente avvertita in provincia di Bologna

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica in Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 29 dicembre 2019. In tal senso, alle ore 11:50, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Emilia-Romagna, esattamente a Castel del Rio, in provincia di Bologna, con ipocentro a 22 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 20 chilometri a sud-ovest di Imola, a 27 chilometri ad ovest di Faenza, a 36 chilometri a sud-est di Bologna e a 38 chilometri ad ovest di Forlì.