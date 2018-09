Forte terremoto nell’estremo nord emisfero: magnitudo superiore al quinto grado. Dati ufficiali

Forte terremoto nell’estremo nord emisfero: magnitudo superiore al quinto grado – Violenta scossa di terremoto nella zona del Pacifico settentrionale a sud della Kamchakta, nei pressi delle isole Curili, in Russia. Le isole Curili costituiscono un arcipelago di 60 isole che si trova tra l’estremità nord-orientale dell’isola giapponese di Hokkaidō e la penisola russa della Kamčatka e separano il mare di Ochotsk dal Pacifico settentrionale. La scossa di terremoto ha avuto una profondità esigua ed è stata nettamente avvertita nell’arcipelago. La magnitudo di 5.1 ha fatto si che il terremoto è stato avvertito in gran parte di queste isole e fino al circolo polare artico, nell’estremo nord emisfero. Sono tanti i terremoti avvenuti proprio in questa zone settentrionali del Pacifico negli ultimi mesi in modo particolare tra Russia e Alaska e nello stretto di Bering. […]