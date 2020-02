Forte terremoto profondo in zona altamente sismica poco fa: tremano oltre 500.000 persone, migliaia di segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato al largo di El Salvador

Terremoto, forte scossa al largo di El Salvador Nella giornata di oggi, domenica 9 febbraio 2020, alle 02:29 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 al largo di El Salvador, con ipocentro localizzato a 80 chilometri di profondità. Terremoto al largo di El Salvador: le città più vicine al sisma Nella giornata di oggi, domenica 9 febbraio 2020, dunque, esattamente alle ore 02:29, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 al largo di El Salvador, con ipocentro a 80 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 34 chilometri a sud di Zacatecoluca (El Salvador, 39.700 abitanti) e a 58 chilometri a sud-est di San Salvador (El Salvador, 526.000 abitanti). Terremoto, scossa in provincia di Macerata Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 9 febbraio 2020. In tal senso, alle ore 08:46, si è verificato un lieve sisma di magnitudo 2.0 nelle Marche, esattamente a Caldarola, in provincia di Macerata, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. La scossa di terremoto è stata localizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 43 chilometri ad est di Foligno, a 62 chilometri a sud-ovest di Ancona, a 65 chilometri ad est di Perugia e a 66 chilometri a nord-ovest di Teramo.

Terremoto, scossa di terremoto in provincia di Crotone Nella giornata di oggi, domenica 9 febbraio 2020, alle ore 08:25, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Calabria, esattamente a Cirò Marina, in provincia di Crotone, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico è stato localizzato a 34 chilometri a nord di Crotone, a 70 chilometri a nord-est di Catanzaro, a 74 chilometri ad est di Cosenza e a 82 chilometri a nord-est di Lamezia Terme.

Terremoto, scossa nel distretto Costa Ionica Crotonese Questa mattina, domenica 9 febbraio 2020, alle ore 08:08, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.0 nel distretto Costa Ionica Crotonese (Crotone), con ipocentro a 18 chilometri di profondità. In questo caso il terremoto è stato localizzato a 29 chilometri a nord di Crotone, a 68 chilometri a nord-est di Catanzaro, a 77 chilometri ad est di Cosenza e a 82 chilometri a nord-est di Lamezia Terme.