Forte terremoto profondo di magnitudo 5.1 al largo della Nuova Zelanda: la terra trema per centinaia di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte scossa al largo della nuova Zelanda Nella giornata di oggi, sabato 4 gennaio 2020, alle 20:18 (ora locale) l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Nuova Zelanda, con ipocentro a 328 chilometri di profondità. Terremoto, forte scossa al largo della Nuova Zelanda: le città più vicine al sisma Dunque, nella giornata di oggi, sabato 4 gennaio 2020, esattamente alle 20:18 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Nuova Zelanda, con ipocentro a 328 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 80 chilometri ad est di Tairua (Nuova Zelanda (1.600 abitanti), a 96 chilometri a nord-est di Tauranga (Nuova Zelanda, 111.000 abitanti), a 114 chilometri a nord di Whakatane (Nuova Zelanda, 18.700) e a 510 chilometri a nord di Wellington (Nuova Zelanda, 382.000 abitanti). Terremoto, scossa in provincia di Potenza Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 4 gennaio 2020. In tal senso, esattamente alle ore 15:52, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a Tramutola, in provincia di Potenza, con ipocentro ad 9 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 35 chilometri a sud di Potenza, a 75 chilometri ad est di Battipaglia, a 78 chilometri a sud-ovest di Matera e a 85 chilometri a sud-ovest di Altamura.

Terremoto, scossa in provincia di Sondrio Nella giornata di oggi, esattamente alle ore 15:24, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Lombardia, esattamente a Campodolcino, in provincia di Sondrio, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 67 chilometri a nord di Como, a 75 chilometri a nord-est di Varese, a 82 chilometri a nord-ovest di Bergamo e a 90 chilometri a nord di Monza.

Terremoto, scossa avvertita in provincia di Messina Questa notte, invece, esattamente alle ore 00:53, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 a Terme Vigliatore, in provincia di Messina, con ipocentro a 38 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dal a 33 chilometri ad ovest di Messina, a 41 chilometri ad ovest di Reggio Calabria, a 60 chilometri a nord di Acireale e a7 2 chilometri a nord di Catania.

Terremoto, scossa in provincia di Cosenza Nella nottata di oggi, sabato 4 gennaio 2020, esattamente alle ore 03:13, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 a Altomonte, in provincia di Cosenza, con ipocentro a 76 chilometri di profondità. L'evento sismico in questo caso è stato localizzato a 47 chilometri a nord di Cosenza, a 83 chilometri a nord di Lamezia Terme e a 98 chilometri a nord-ovest di Catanzaro.

Terremoto, scossa in provincia di Sondrio Nella giornata di oggi, esattamente alle ore 15:24, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.4 a Campodolcino, in provincia di Sondrio, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il terremoto in questo caso è stato localizzato a 67 chilometri a nord di Como, a 75 chilometri a nord-est di Varese, a 82 chilometri a nord-ovest di Bergamo e a 90 chilometri a nord di Monza.

Terremoto, scossa in provincia di Cosenza Nella nottata di oggi, sabato 4 gennaio 2020, esattamente alle ore 03:13, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 a Altomonte, in provincia di Cosenza, con ipocentro a 76 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 47 chilometri a nord di Cosenza, a 83 chilometri a nord di Lamezia Terme e a 98 chilometri a nord-ovest di Catanzaro.