Forte terremoto profondo di magnitudo 5.1 poco fa: la terra trema per centinaia di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato al largo delle Isole Fiji

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, lunedì 13 gennaio 2020. In tal senso, esattamente alle ore 17:14, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 al largo della Costa Garganica (Foggia) , con ipocentro a soli 2 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzatodall’INGV a 44 chilometri a nord di San Severo, a 64 chilometri a nord-ovest di Manfredonia, a 69 chilometri a nord di Foggia e a 99 chilometri a nord-ovest di Cerignola. Poco dopo, alle ore 17:27, si è verificata una nuova scossa al largo della Costa Garganica (Foggia), questa volta di magnitudo 2.2, con ipocentro a 8 chilometri di profondità.

Terremoto, scossa in provincia di Siena

Nel corso del pomeriggio, alle ore 17:14, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Toscana, esattamente a Castellina in Chianti, in provincia di Siena, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 13 chilometri a nord di Siena, a 38 chilometri a sud di Firenze, a 38 chilometri a sud-est di Scandicci e a 45 chilometri ad ovest di Arezzo.