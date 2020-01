Forte terremoto profondo di magnitudo 5.1 poco fa: la terra trema per centinaia di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali della scossa registrata al largo delle Isole Marianne

Terremoto, forte scossa al largo delle Isole Marianne

Nella giornata di oggi, mercoledì 23 gennaio 2020, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo delle Isole Marianne, un arcipelago nel nord-ovest dell’oceano Pacifico, con ipocentro a 100 chilometri di profondità.

Terremoto, forte scossa al largo delle Isole Marianne: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, dunque, alle ore 06:54 (ora locale), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo delle Isole Marianne, con ipocentro localizzato a 100 chilometri di profondità. Il sisma in questo è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 653 chilometri a nord di Saipan (Isole Marianne, 48.300 abitanti), a 1700 chilometri a sud di Tokyo (Giappone, 8.337.000 abitanti) e a 2434 chilometri ad est di Taipei (Taiwan, 7.872.000 abitanti).

Terremoto, sciame sismico in corso in Calabria

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 23 gennaio 2020. In tal senso, tra le giornata di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, e quella di ieri mercoledì 22/01/2020, si sono verificate 3 scosse ad Albi, in provincia di Catanzaro. L’ultimo sisma in ordine di tempo è stato registrato questa mattina alle ore 06:42, di magnitudo 2.8, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. Questa notte, esattamente alle ore 04:42, si è verificata una lieve scossa di magnitudo 2.0 ed ipocentro a 5 chilometri di profondità, sempre ad Albi, mentre nella serata di ieri, esattamente alle ore 22:51, ve n’è stata un’altra di magnitudo 2.5 sempre ad Albi, in questo caso con ipocentro a 4 chilometri di profondità.