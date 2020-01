Forte terremoto profondo di magnitudo 5.1 poco: paura tra la popolazione, la terra trema per centinaia di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato al largo delle Isole Sottovento

Terremoto, forte scossa al largo delle Isole Leeward

Nella giornata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, esattamente alle ore 10:01 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo delle Isole Leeward (Isole Sottovento), con ipocentro a 144 chilometri di profondità. Si tratta delle isole più settentrionali delle Piccole Antille, nel Mar dei Caraibi. Il nome deriva dal fatto che queste isole si trovavano “sottovento” per gli antichi velieri che arrivavano ai Caraibi e per questo motivo potevano essere raggiunte piuttosto facilmente navigando in direzione vento.

Terremoto, forte scossa al largo delle Isole Leeward: le città più vicine al sisma

Terremoto, scossa in provincia di Udine

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2019. In tal senso, alle ore 14:35, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 a Preone, in provincia di Udine, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 49 chilometri a nord-ovest di Udine, a 53 chilometri a nord-est di Pordenone e a 95 chilometri a nord-est di Treviso.