Forte terremoto profondo di magnitudo 5.3 poco fa: la terra trema per centinaia di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Papua Nuova Guinea

Terremoto, forte scossa in Papua Nuova Guinea

Terremoto, forte scossa in Papua Nuova Guinea: le città più vicine al sisma

Dunque, nella giornata di oggi, martedì 7 gennaio 2020, esattamente alle 11:38 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 in Papua Nuova Guinea, con ipocentro a 209 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 140 chilometri ad est di Madang (Papua Nuova Guinea, 27.500 abitanti) e 442 chilometri a nord-est di Port Moresby (Papua Nuova Guinea, 284.000 abitanti).

Terremoto, scossa nelle Isole Eolie

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, martedì 7 gennaio 2019. In tal senso, alle ore 15:15, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nelle Isole Eolie, con ipocentro 12 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 81 chilometri a nord-ovest di Messina, a 92 chilometri a nord-ovest di Reggio Calabria, a 93 chilometri ad ovest di Lamezia Terme e a 98 chilometri ad ovest di Cosenza.