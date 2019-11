Forte terremoto profondo di magnitudo 5.3 poco fa: la terra trema per centinaia di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato al largo delle Isole Vanuatu

Terremoto, forte scossa nell’Oceano Pacifico

Nella giornata di oggi, sabato 24 novembre – esattamente alle 03:33 (ora italiana) – la terra ha tremato con grande intensità nell’Oceano Pacifico, al largo delle Isole Vanuatu. L’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), infatti, ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.3, con ipocentro a 136 chilometri di profondità.

Terremoto, forte scossa al largo delle Isole Vanuatu: le città più vicine al sisma

Dunque, alle ore 03:33 (ora italiana) di oggi, domenica 24 novembre 2019, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.3 nell’Oceano Pacifico, al largo delle Isole Vanuatu, con ipocentro a 136 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 75 chilometri a sud-est di Isangel (Vanuatu, 1.500 abitanti) e a 299 chilometri a sud-est di Port-Vila (Vanuatu, 36.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Frosinone

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 23 novembre 2019. In tal senso, allo stato attuale, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse di magnitudo pari o superiore a 2.0. Nella giornata di ieri, invece, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Calabria, esattamente a San Sosti, in provincia di Cosenza, con ipocentro a 38 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 48 chilometri a nord-ovest di Cosenza, a 83 chilometri a nord-ovest di Lamezia Terme e a 100 chilometri a nord-ovest di Catanzaro.