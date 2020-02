Forte terremoto profondo di magnitudo 5.6 in Messico: la terra trema per centinaia di chilometri. Città colpite e dati ufficiali del sisma

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 2 febbraio 2020. In tal senso, alle ore 13:21 e 14:07, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un doppio sisma di magnitudo 2.7 nel distretto Adriatico Centrale (MARE) , con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il primo evento sismico è stato localizzato a 96 chilometri ad est di Pescara e a 96 chilometri a nord di San Severo.

Nella giornata di oggi, domenica 2 febbraio 2020, dunque, alle 21:32 (ora locale), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 in Messico, con ipocentro a 40 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 92 chilometri a sud-ovest di Ocos (Guatemala, 9.500 abitanti), a 104 chilometri a sud-ovest di Champerico (Guatemala, 7.8000 abitanti), a 138 chilometri a sud-ovest di Retalhuleu (Guatemala, 36.700 abitanti) e a 259 chilometri ad ovest di Città del Guatemala (Guatemala, 995.000 abitanti).

Nella giornata di oggi, domenica 2 febbraio 2020, alle 21:32 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 nello stato di Chapias, in Messico , con ipocentro a 40 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione.

Nella giornata di oggi, domenica 2 febbraio 2020, alle 07:51 (ora locale), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Calabria , esattamente ad Albi , in provincia di Catanzaro , con ipocentro a 4 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 18 chilometri a nord di Catanzaro, a 27 chilometri ad est di Lamezia Terme, a 39 chilometri a sud-est di Cosenza e a 45 chilometri ad ovest di Crotone.

Nella serata di ieri, sabato 1 febbraio 2020, alle ore 22:00, si è verificata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Liguria , esattamente a Santo Stefano d’Aveto , in provincia di Genova , con ipocentro a 11 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 41 chilometri ad est di Genova, a 58 chilometri a sud-ovest di Piacenza, a 62 chilometri a nord-ovest di La Spezia e a 71 chilometri a sud di Pavia.

Nella giornata di ieri, sabato 1 febbraio 2020, alle ore 20:07, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.6 in Calabria, esattamente a Calbi, in provincia di Catanzaro, con ipocentro a 7 chilometri di profondità. In questo caso la scossa di terremoto è stata localizzata a 19 chilometri a nord di Catanzaro, a 27 chilometri ad est di Lamezia Terme, a 38 chilometri a sud-est di Cosenza e a 45 chilometri ad ovest di Crotone.