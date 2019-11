Forte terremoto profondo poco fa: tremano oltre un milione di persone. Le città colpite e i dati ufficiali del sisma in Guatemala

Terremoto, forte scossa in Guatemala

Nelle scorse ore, esattamente alle 09:32 (ora italiana), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 in Guatemala, con ipocentro a 216 chilometri di profondità.

Terremoto in Guatemala: le città più vicine al sisma

Dunque, nelle scorse ore l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 in Guatemala, con ipocentro a 216 chilometri di profondità. Il sisma in questo caso è stato localizzato a 7 chilometri ad est di Guatemala City (Guatemala, 995.000 abitanti), a 17 chilometri a sud-ovest di Jalapa (Guatemala, 45.900 abitanti) e a 42 chilometri a nord-est di Mataquescuintla (Guatemala, 7.600 abitanti).

Terremoto, doppia scossa in Abruzzo

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia e, in tal senso, nella giornata di oggi, sabato 9 novembre 2019, alle ore 05:56 e alle ore 15:55, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una doppia scossa di terremoto di magnitudo 2.4 e 2.6 in Abruzzo, esattamente a Balsonaro, in provincia de L’Aquila, con ipocentro rispettivamente a 10 e 11 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 66 chilometri a sud de L’Aquila, a 66 chilometri a nord-est di Latina, a 68 chilometri ad est di Valletri e a 69 chilometri ad est di Tivoli.

