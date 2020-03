Forte terremoto profondo M 5.7 poco fa: la terra trema intensamente per decine di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato nella Penisola della Kamčatka

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo 2020, tra le 09:06 e le 11:55, si sono verificate tre scosse di terremoto di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.4 in Umbria , esattamente a Sellano , in provincia di Perugia , con ipocentro a 37 chilometri di profondità. L’evento sismico di maggiore intensità è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 21 chilometri ad est di Foligno, a 44 chilometri a nord-est di Terni, a 52 chilometri ad est di Perugia e a 67 chilometri ad ovest di Teramo.

Nella giornata di oggi, dunque, alle 20:56 (ora italiana), si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 nella Penisola di Kamchatka, in Russia , con ipocentro a 186 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 102 chilometri ad est di Esso (Russia, 2.000 abitanti), a 335 chilometri a nord di Petropavlovs (Russia, 188.000 abitanti) e a 1969 chilometri a nord-est di Sapporo-shi (Giappone, 1.884.000 abitanti).

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo 2020, esattamente alle ore 03:42, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nel Lazio , esattamente a Albano Laziale , in provincia di Roma , con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 11 chilometri ad est di Pomezia, a 12 chilometri a nord di Aprilia, a 13 chilometri ad ovest di Velletri e a 25 chilometri a sud-est di Roma.

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo 2020, alle ore 09:42, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 a Casalfiumanese , in provincia di Bologna , con ipocentro a 23 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 11 chilometri ad ovest di Imola, a 24 chilometri ad ovest di Faenza, a 27 chilometri a sud-est di Bologna e a 38 chilometri ad ovest di Forlì.

Terremoto, scossa in provincia di Modena

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo 2020, alle ore 01:22, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.6 in Emilia Romagna, esattamente a Cavello, in provincia di Modena, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il terremoto in questo caso è stato localizzato a 14 chilometri ad est di Carpi, a 24 chilometri a nord-est di Modena, a 36 chilometri ad est di Reggio Emilia e a 45 chilometri a nord-ovest di Bologna.