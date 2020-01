Forte terremoto profondo nella Repubblica Dominicana: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte scossa nella Repubblica Dominicana Nella giornata di oggi, domenica 5 gennaio 2020, esattamente alle ore 04:29 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella Repubblica Dominicana, con ipocentro a 114 chilometri di profondità. Terremoto, forte scossa nella Repubblica Dominicana: le città più vicine al sisma Dunque, nella giornata di oggi, domenica 5 gennaio 2020, esattamente alle 04:29 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella Repubblica Dominicana, con ipocentro a 114 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 6 chilometri a sud-ovest di La Romana (Repubblica Dominicana, 209.000 abitanti), a 30 chilometri ad est di San Pedro de Macoris (Repubblica Dominicana, 218.000 abitanti) e a 103 chilometri ad est di Santo Domingo (Repubblica Dominicana, 2.202.000 abitanti). Terremoto, scossa in provincia di Bologna Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 5 gennaio 2020. In tal senso, alle ore 17:41, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 a Castel del Rio, in provincia di Bologna, con ipocentro a 6 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 25 chilometri a sud-ovest di Imola, a 32 chilometri ad ovest di Faenza, a 37 chilometri a sud-est di Bologna e a 42 chilometri ad ovest di Forlì.

Terremoto, ieri scossa in provincia di Macerata Nella serata di ieri, esattamente alle ore 23:04, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.1 a Caldarola, in provincia di Macerata, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il terremoto in questo caso è stato localizzato a 44 chilometri ad est di Foligno, a 61 chilometri a sud-ovest di Ancona, a 66 chilometri a nord-est di Teramo. Terremoto, ieri scossa in provincia di Potenza Ieri pomeriggio, alle ore 15:52, si è verificato un sisma di magnitudo 2.4 in Basilicata, esattamente a Tramutola, in provincia di Potenza, con ipocentro ad 9 chilometri di profondità. In questo caso il terremoto è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 35 chilometri a sud di Potenza, a 75 chilometri ad est di Battipaglia, a 78 chilometri a sud-ovest di Matera e a 85 chilometri a sud-ovest di Altamura.

Terremoto, scossa in provincia di Sondrio Ieri pomeriggio, sabato 4 gennaio 2020, alle ore 15:24, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.4 in Lombardia, esattamente a Campodolcino, in provincia di Sondrio, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il terremoto in questo caso è stato localizzato a 67 chilometri a nord di Como, a 75 chilometri a nord-est di Varese, a 82 chilometri a nord-ovest di Bergamo e a 90 chilometri a nord di Monza.