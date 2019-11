Forte scossa di terremoto provoca feriti e crolli: tremano oltre un milione di persone. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Francia

Terremoto, forte scossa in Francia

Questa mattina, esattamente alle ore 11:52, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 in Francia, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Stando a quanto riportato dal Centro di Sismologia di Strasburgo, l’epicentro della scossa è stato localizzato nell’area di Montelimar, comune di 37.000 abitanti.

Terremoto, forte scossa in Francia: le città più vicine al sisma

Dunque, nelle scorse ore si è verificato un sisma di magnitudo 5.0 in Francia. L’evento sismico è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 3 chilometri a nord di Alba la Romaine (Francia, 1.200), a 17 chilometri a sud di Privas (Francia, 9.600 abitanti), a 123 chilometri a nord-est di Montpellier (Francia, 249.000 abitanti) e a 243 chilometri a nord-ovest di Monaco (Monaco, 33.000 abitanti).

Terremoto, ci sono stati anche dei crolli

La forte scossa che questa mattina ha colpito la Francia è stata avvertita anche nei grandi centri abitati: molta paura tra la gente a Nimes, ma anche a Montpellier, a Marsiglia, Lione e Grenoble. Sul proprio account Twitter i Vigili del Fuoco di Drome hanno confermato di aver ricevuto molte segnalazioni in seguito al terremoto. Secondo quanto si legge su “Rainews.it”, allo stato attuale ci sarebbero 4 feriti, di cui uno grave. Stando a quanto riportato da “Newnotizie.it”, inoltre, sul web iniziano a circolare immagini di crepe e piccoli crolli: questi ultimi hanno interessato in particolare modo l’esterno di una chiesa ed alcuni edifici privati a Teil en Ardeche. Danni anche in alcuni borghi che si trovano vicino all’epicentro.