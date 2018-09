Forte terremoto scuote il sud America: trema zona densamente popolata. Magnitudo superiore al sesto grado. Dati ufficiali

Forte terremoto scuote il sud America: trema zona densamente popolata. Magnitudo superiore al sesto grado – Una forte scossa di terremoto, magnitudo 6.2 si è verificato alle 02:12 UTC in Ecuador. Il sisma è stato localizzato a 17 km sud-sudovest dalla città di Alausi ad una profondità di 93 km. Moltissima la paura nella popolazione, la scossa è stata avvertita in diverse province, ma al momento non si hanno segnalazioni di vittime o danni. Ricordiamo che l’Ecuador è un paese del sud America ad elevata sismicità e non sono rare scosse superiori al sesto ed anche settimo grado. […]