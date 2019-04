Improvvisa sequenza di terremoti, boati al centro Italia: “Oltre 20 scosse”. Dati ufficiali INGV

Terremoto, numerose scosse in centro Italia

Nella giornata di oggi, venerdì 20 aprile 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una sequenza di scosse di terremoto in centro Italia: gli eventi sismici, anche se quasi tutti strumentali e quindi di magnitudo inferiore a 2.0, sono stati avvertiti dalla popolazione, che ha riferito di aver sentito “boati”.

Le scosse concentrate ad Accumoli

In particolare in mattinata, tra le 10 e le 12:00, le scosse di sono concentrate nei pressi di Accumoli, in provincia di Rieti, con ipocentro superficiale. Il sisma più intenso, di magnitudo 2.2, è stato registrato alle 11:06: magnitudo 2.2 e ipocentro a 11 km di profondità. Nel corso della giornata, comunque, sono proseguite le scosse: in totale oltre 20.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Sono tre, in totale, le scosse di terremoto di magnitudo uguale o superiore a 2.0, e quindi non strumentali, registrati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella giornata di oggi, venerdì 20 aprile 2019, finora: oltre a quella di magnitudo 2.2 ad Accumoli, segnaliamo alle 2:30 un sisma di magnitudo 2.1 a Massa Martana, in provincia di Perugia, con ipocentro a 7 km di profondità, e una scossa di magnitudo 2.0 alle 8:09, con epicentro nel distretto Costa Siciliana centro settentrionale (Palermo) e ipocentro a 8 km di profondità.