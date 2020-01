Intensa scossa di terremoto fa tremare oltre 1 milione di persone: tantissime segnalazioni da numerose città, zone colpite e dati ufficiali del sisma in Armenia

Terremoto, intensa scossa in Armenia

Terremoto, intensa scossa in Armenia: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, dunque, esattamente alle ore 05:28 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in Armenia, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 9 chilometri ad est di Amasia (Armenia, 1.700 abitanti), a 20 chilometri a nord di Gyumri (Armenia, 149.000 abitanti) e a 102 chilometri a nord-ovest di Yerevan (Armenia, 1.094.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Cosenza

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana relativa alla giornata di oggi, sabato 18 gennaio 2020. In tal senso alle ore 15:12, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in Calabria, esattamente a Papasidero, in provincia di Cosenza, con ipocentro a 272 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 73 chilometri a nord-ovest di Cosenza e a 85 chilometri a sud di Potenza.