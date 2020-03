Intensa scossa di terremoto nel Mediterraneo: tremano migliaia di persone, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Grecia

Terremoto, intensa scossa nella Grecia Meridionale

Nella giornata di oggi, domenica 22 marzo 2020, esattamente alle 04:43 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una intensa scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Grecia, con ipocentro localizzato a 20 chilometri di profondità.

Terremoto, intensa scossa nella Grecia Meridionale: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, dunque, alle 04:43 (ora italiana), si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nella Grecia Meridionale, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 42 chilometri a sud-ovest di Gytheion (Grecia, 4.600 abitanti), a 69 chilometri a sud di Kalamata (Grecia, 51.200 abitanti), a 119 chilometri a sud di Tripoli (Grecia, 26.600 abitanti) e a 212 chilometri a sud-ovest di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, intensa scossa avvertita in Sicilia

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 22 marzo 2020. In tal senso, tra le 10:06 e le 11:32, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato tre scosse di terremoto a Milo, in provincia di Catania, rispettivamente di magnitudo 2.6 (le prime due) e 3.5 l’ultima. Il terremoto più intenso è stato localizzato a 18 chilometri a nord-ovest di Acireale, a 27 chilometri a nord di Catania, a 66 chilometri a sud-ovest di Reggio Calabria e a 67 chilometri a sud-ovest di Messina.