Intensa scossa di terremoto in Turchia: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, intensa scossa nella Turchia occidentale

Quando si parla delle zone più sismiche del mondo non può fare a meno di citare la Turchia. In tal senso, nella giornata di oggi, giovedì 13 febbraio 2020, alle 13:43 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.8 in Turchia occidentale, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Stando a quanto riportato da “EMSC”, il sisma è stato ampiamente avvertito dalla popolazione.

Terremoto nella Turchia occidentale: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, giovedì 13 febbraio 2020, dunque, esattamente alle 13:43 (ora locale), si è verificata una intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.8 nella Turchia occidentale, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 6 chilometri a nord-est di Akhisar (Turchia, 84.700 abitanti), a 55 chilometri a nord-est di Manisa (Turchia, 244.000 abitanti) e a 89 chilometri a nord-est di Smirne (Turchia, 2.501.000 abitanti).

Terremoto, scossa nella Costa Ionica Crotonese

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, giovedì 12 febbraio 2020. In tal senso, alle ore 01:34 e alle ore 15:54 si è verificata una doppia scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nella Costa Ionica Crotonese, con ipocentro a 18 e 11 chilometri di profondità. L’ultimo evento sismico in ordine di tempo è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 38 chilometri a nord di Crotone, a 78 chilometri a nord-est di Catanzaro, a 85 chilometri ad est di Cosenza e a 92 chilometri a nord-est di Lamezia Terme. Ieri sera, alle 21:32 e alle 23:02, l’INGV ha registrato altre due scosse nella Costa Ionica Crotonese, rispettivamente di magnitudo 2.0 e 2.3, con ipocentro a 10 e 19 chilometri di profondità.