Intensa scossa di terremoto nel Mar Ionio poco fa: zone colpite e dati ufficiali

Terremoto, intensa scossa nel Mar Ionio

Nella giornata di oggi, mercoledì 27 maggio 2020, si sono registrate molti forti scosse di terremoto in Europa e nel mondo. In questo paragrafo vogliamo soffermarci sul terremoto di magnitudo 3.1 che l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato in serata, esattamente alle 20:52 nel Mar Ionio, con ipocentro a 6 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 70 chilometri a sud-ovest di Lithakia (Grecia, 1.300 abitanti), a 80 chilometri a sud-ovest di Zacinto (Grecia, 1.300 abitanti), a 167 chilometri a sud-ovest di Patra (Grecia, 164.000 abitanti) e a 307 chilometri ad ovest di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, violenta scossa nelle Isole Vanuatu

Nella giornata di oggi, mercoledì 27 maggio 2020, esattamente alle 18:08 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.1 nelle Isole Vanuatu, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Vanuatu è una nazione che si trova nel Sud Pacifico ed è composta da circa 80 isole che si estendono per 1300 chilometri. In questo caso il sisma è stato avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’EMSC a 85 chilometri a nord-ovest di Port-Vila (Vanuatu, 36.000 abitanti), a 593 chilometri a nord di Nouméa (Nuova Caledonia, 93.100 abitanti) e a 1127 chilometri ad ovest di Suva (Fiji, 77.400 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Macerata

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, mercoledì 27 maggio 2020. In tal senso, nella giornata di oggi, esattamente alle ore 10:48, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche, esattamente a Visso, in provincia di Macerata, con ipocentro a 7 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i comuni situati entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto in questione è stato localizzato a 6 chilometri da Visso, a 6 chilometri da Preci, a 7 chilometri da Monte Cavallo e a 9 chilometri da Sellano. L’evento sismico, inoltre, è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 26 chilometri ad est di Foligno, a 51 chilometri a nord-est di Terni, a 55 chilometri ad est di Perugia e a 64 chilometri ad ovest di Teramo.