Intensa scossa di terremoto nettamente avvertita ad Accumoli: i dati ufficiali INGV

Nella giornata di ieri, lunedì 27 gennaio 2020, esattamente alle ore 07:55, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 d Accumuli , in provincia di Rieti , con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 38 chilometri ad ovest di Teramo, a 41 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 52 chilometri ad est di Terni e a 53 chilometri a sud-est di Foligno.

Nella giornata di domenica 26 gennaio 2017, esattamente alle ore 17:26, si è verificata una una scossa di magnitudo 3.0 a Montefiore Conca , in provincia di Rimini , con ipocentro a 26 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 18 chilometri a sud di Rimini, a 24 chilometri ad ovest di Pesaro, a 34 chilometri ad ovest di Fano e a 39 chilometri a sud-est di Cesena.

Sabato 25 gennaio 2020, alle ore 21:17, si è verificata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Vecchiano , in provincia di Pisa , con ipocentro a 7 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 10 chilometri a sud di Viareggio, a 13 chilometri a nord-ovest di Pisa, a 20 chilometri ad ovest di Lucca e a 26 chilometri a nord di Livorno.

Le forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale relativa alla giornata di oggi, martedì 28 gennaio 2020,l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiori a 6.0.