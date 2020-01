Intensa scossa di terremoto avvertita nettamente in Emilia-Romagna: zone colpite e dati ufficiali INGV

Le forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale relativa alla giornata di oggi, venerdì 24 gennaio 2020, alle ore 18:55, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 in Turchia. Per ulteriori dettagli vi ricordiamo che visitando la nostra pagina “Terremoti in Italia e nel Mondo”, potrete seguire in tempo reale l’andamento della sismicità nel territorio italiano e in quello mondiale.