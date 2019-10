Intenso boato avvertito al Centro Italia, paura tra i residenti. Le zone colpite

Il forte boato avvertito dalla popolazione è dovuto alle esercitazioni di artiglieria pesante che si sono svolte stamattina al Poligono di Furbara. Le esercitazioni sono tornate a ripetersi dopo un periodo di fermo, quindi l’esplosione non è stato nulla di cui preoccuparsi.

Un intenso boato è stato avvertito in Italia centrale nella mattinata di oggi, martedì 22 ottobre 2019. Il suono, secondo le testimonianze, è stato simile ad una grande esplosione ed è stato avvertito sul litorale romano, come riporta ilfaroonline.it

L’aeroporto di Furbara

L’Aeroporto di Furbara è situati a Furbara, una frazione di Cerveteri. Si tratta di uno degli aeroporti militari più anziani d’Italia, fu infatti costruito in occasione della prima guerra mondiale. Attualmente è la sede del 17º Stormo incursori dell’Aeronautica Militare.

Aeroporto intitolato a Mario Ugo Gordesco

L’Aeroporto si trova al chilometro 47,2 della via Aurelia. Non è dotato di piste in asfalto, ma modernamente solo di un eliporto. È intitolato a Mario Ugo Gordesco, comandante della 1ª pattuglia acrobatica, che aveva sede a Furbara.