Intenso sciame sismico al Sud Italia, oltre 10 scosse in un giorno con picchi alti: ecco cosa è successo

Sciame sismico in Calabria, sismi fino a magnitudo 3.3 nel crotonese: tutti i dettagli

Trema la terra in Calabria! Da quarantott’ore nella regione del Sud Italia è in corso un notevole sciame sismico che sta interessando la provincia di Crotone, una serie di sismi con epicentro nei pressi di Umbriatico. Si tratta di scosse di magnitudo compresa tra 2.0 e 3.3 (apice alle ore 5.59 di oggi), come rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in parte avvertite dalle popolazioni locali. Fortunatamente non si sono registrati morti né feriti o altri danni.

Scossa intensa avvertita in Calabria, dati INGV

Segnalazioni del terremoto più intenso sono giunte anche dalla vicina Basilicata ma senza alcuna conseguenza. Il sisma è avvenuto alle ore 5.59 ed è stato preceduto da altre scosse anche superiori al terzo grado. Ipocentro fissato a circa 20 km secondo l’Ingv ed epicentro localizzato a 2 km da Umbriatico (KR), 6 km da Carfizzi e Pallagorio, 8 km da Verzino e San Nicola dell’Alto, 9 km da Melissa e 10 km da Crucoli e Cirò. Di seguito la distanza del sisma dalle principali città italiane entro 100 km dall’epicentro.

Epicentro e distanza del sisma dalle principali città

La scossa di terremoto è stata ben avvertita dalla popolazione ed è stata localizzato a 34 Km a NW di Crotone (62178 abitanti), 58 Km a NE di Catanzaro (90612 abitanti), 60 Km a E di Cosenza (67546 abitanti), 68 Km a NE di Lamezia Terme (70714 abitanti). Non ci sono stati danni, moltissime invece le segnalazioni soprattutto dalla provincia di Crotone, Catanzaro e Cosenza. Tralasciamo ora la situazione in Calabria e torniamo in Toscana dove nelle ultime ore la terra è tornata a tremare.

