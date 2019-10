Intenso sciame sismico in corso, la terra trema per decine di chilometri. Zone colpite

Nel Tirreno meridionale è in corso una sequenza sismica dalla giornata di venerdì 25 ottobre 2019. Si sono verificate molte scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 in mare, davanti alle coste calabresi, in provincia di Cosenza.

La scossa più intensa di magnitudo 4.4

La scossa più intensa si è verificata venerdì mattina. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria alle ore 6:31 di ieri. Distretto Tirreno meridionale. Ipocentro ad 11 km di profondità. La scossa di magnitudo 4.4 è stata avvertita dalla popolazione, anche se è avvenuta in mare.

I comuni vicini all’epicentro

La scossa di magnitudo 4.4 Richter è stata localizzata in mare, 84 km a nord ovest di Cosenza. Il sisma di magnitudo 2.5 avvenuto qualche minuto dopo la scossa principale si è verificato sempre in mare, 81 km a nord ovest di Cosenza, in linea d’aria davanti alla costa tra Diamante e Scalea.