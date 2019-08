L’italia sta tremando da nord a sud. Ecco le ultimissime scosse di terremoto registrate. Dati ufficiali

Molte le scosse nelle Marche

Sulla Penisola italiana continuano a verificarsi scosse di terremoto nella giornata di oggi, giovedì 15 agosto 2019, soprattutto nelle Marche. Interessati alcuni Comuni in provincia di Macerata e Ancona. Nella giornata di oggi sono stati 5 per ora, i sismi nettamente avvertiti dalla popolazione e superiori al secondo grado della scala Richter. Seppur in province diverse, in realtà latitudine e longitudine di Cerreto d’Esi in provincia di Ancona e di Poggio San Vicino in provincia di Macerata, sono quasi identiche. Molte le scosse avvertite dalla popolazione nei due comuni marchigiani e non solo. Le scosse sono state avvertite bene entro un raggio di circa 20 km ma ovviamente senza alcuna conseguenza. Questo pomeriggio, una scossa 2.7 (la più forte di queste in atto nelle Marche) è stata ben avvertita a Cerreto d’Esi ed è stata localizzata a 49 Km a SW di Ancona (100861 abitanti), 51 Km a S di Fano (60888 abitanti), 53 Km a NE di Foligno (57155 abitanti), 59 Km a NE di Perugia (166134 abitanti), 59 Km a S di Pesaro (94582 abitanti), 83 Km a SE di Rimini (147750 abitanti), 91 Km a E di Arezzo (99543 abitanti), 96 Km a NE di Terni (111501 abitanti), 99 Km a NW di Teramo (54892 abitanti).