La terra non smette di tremare. Ansia sempre maggiore tra i cittadini e testimonianze di quanto avvenuto – Non c’è pace per le zone dell’appennino centrale, soprattutto a cavallo tra Marche, Umbria e Abruzzo, dove scosse si ripetono in continuazione e la terra non smette di tremare. Gran parte dei sismologi sono concordi che questi eventi sono da collocare all’interno della sequenza sismica di quanto avvenuto tempo fa. Numerose le scosse di assestamento dopo quella principale di 4.6 di questa mattina, anche vicine al terzo grado della scala Richter. Il sisma principale è stato avvertito in tutto il centro Italia e numerose sono state le testimonianze di chi l’ha vissuto nettamente, essendo prossimo all’epicentro. “Un boato, tipo un tuono molto intenso, seguito da una breve ma forte scossa” , o ancora “una scossa improvvisa molto forte ma non lunga che mi ha fatto ripensare alla tragedia di oltre un anno e mezzo fa e ora si torna a vivere con la paura”. Ovviamente queste sono solo alcune delle testimonianze di due cittadini del luogo, che hanno espresso quanto si è verificato questa mattina. […]