Il boato e poi lo spaventoso crollo del parco giochi sul grosso parcheggio sottostante. Sì temono feriti, ecco quanto accaduto in Spagna

Previsioni meteo Santander

Sulla zona, cielo poco nuvoloso ma con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso delle prossime ore. Temperature comprese tra 10 e 14 gradi con clima decisamente mite. Situazione immutata anche per le prossime ore, ventilazione debole variabile e visibilità ottima.

Parco giochi crolla sul parcheggio sottostante: incredibile incidente a Santander

Dramma sfiorato nelle scorse ore a Santander, in Spagna: come riportato da FanPage.it, un parco giochi per bambini è letteralmente sprofondato all’improvviso finendo nel parcheggio sottostante. Un crollo clamoroso che ha scioccato tutti gli abitanti della città a nord del paese iberico.

Cosa è successo

Era tutto tranquillo intorno al parchetto di Santander, pieno di giochi e campetti per bambini, quando improvvisamente la pavimentazione sottostante ha ceduto e l’intera struttura è franata sul parcheggio sotterraneo sottostante. I residenti hanno sentito un grande boato e si sono trovati di fronte a uno scenario clamoroso. Immediato l’intervento di vigili del fuoco e ambulanza: fortunatamente non c’era nessuno nel momento del crollo, dunque si registrano morti né feriti. É stata però aperta un’indagine per scoprire perché il parco giochi è crollato di botto.