Crollo improvviso al nord Italia poco fa: soccorsi in azione – VIDEO

Porlezza, crolla il cornicione di un palazzo: ragazza in fin di vita

Nelle scorse ore si è verificato un terribile incidente a Porlezza, in provincia di Como, dove – come riportato da “IlGiorno.it”, nelle scorse alcuni pesanti pezzi di intonaco si sono staccati dal cornicione di un palazzo del civico 8 di Via Ceresio e sono caduti in testa ad una ragazza di 17 anni anni che proprio in quel momento era uscita da un negozio nel quale si era recata per fare acquisti, sfruttando i saldi.

Traumi gravissimi per la ragazza

Dunque, nelle scorse ore un terribile incidente si è verificato in provincia di Como, esattamente a Porlezza, dove una ragazza di 17 anni è stata colpita da pezzi di cornicione staccatisi da un palazzo. Stando a quanto riportato da “IlGiorno.it”, la giovane è stata travolta da questi pesanti pezzi di intonaco e cemento ed ha riportato dei traumi molto gravi. I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto e l’hanno rianimata, in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso decollato dalla base di Villa Guardia.

Gli abitanti di Porlezza: “Non si può rischiare di perdere la vita così”

In queste ore la popolazione di Porlezza, in provincia di Como, è sconvolta per quanto accaduto all’angolo tra via Ceresio e via Prati. Come si legge su “IlGiorno.it”, gli abitanti del luogo continuano a ripetersi che non si può rischiare di perdere la vita a 17 anni a causa di un cornicione caduto.