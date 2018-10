Riepilogo sismico: continuano le scosse da nord a sud lungo la penisola. Dati ufficiali

Riepilogo sismico: continuano le scosse da nord a sud lungo la penisola – Continua a tremare la nostra penisola da nord a sud, in particolare l’area dell’appennino centrale messa già a dura prova tempo fa. Nelle ultime 48 ore si sono registrate numerose scosse di terremoto lungo la nostra penisola, fortunatamente non superiori alla magnitudo 3.0 sulla scala Richter. Nella mattinata di ieri una scossa di magnitudo 2.5 è avvenuta nel maceratese, zona Sant’Angelo in Pontano, seguita poi da una replica 2.6 poco prima delle 13. Questa notte un’altra scossa 2.51 è avvenuta a Campagnola Emilia, avvertita nella zona epicentrale ed altre nel mar Tirreno meridionale, non avvertite dalla popolazione. Numerose invece le scosse fortunatamente molto deboli che ancora si vanno a registrare lungo il nostro appennino centrale, a cavallo tra Marche, Umbria e Abruzzo, zone già duramente provate dal disastroso terremoto di due anni fa. […]