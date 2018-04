Terremoto Italia: continuano le scosse, molte quelle avvertite dalla popolazione. Dati ingv. La terra continua a tremare

Terremoto Italia: continuano le scosse, molte quelle avvertite dalla popolazione. Dati ingv. – Continua a tremare la nostra penisola da nord a sud, in particolare l’area dell’appennino centrale messa già a dura prova tempo fa. Nelle ultime 48 ore si sono registrate numerose scosse di terremoto lungo la nostra penisola, fortunatamente non superiori alla magnitudo 3.0 sulla scala Richter. Queste scosse di terremoto sono state segnalate principalmente nel maceratese e nella zona delle isole Eolie, nel messinese. Nella giornata odierna varie le scosse nel centro italia, tutte di magnitudo lieve: alle 11.19, 12.00, e 12.07 tre a poca distanza tra loro tutte nella zona tra Muccia, Monte Cavallo e Pieve Torina, di magnitudo 2.2, 2.4 e 2.2 sulla scala Richter. Momenti di paura e sconforto per le popolazioni terremotate che continuano a restare in uno stato di ansia e timore per il susseguirsi di scosse ma anche per la situazione in cui tuttora sono costretti a vivere. […]