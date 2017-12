Riepilogo sismico: molte le scosse registrate ed avvertite nella nostra penisola. Dati ufficiali. Tremano diverse regioni italiane

Riepilogo sismico: molte le scosse registrate ed avvertite nella nostra penisola. Dati ufficiali – Continua a tremare la nostra penisola da nord a sud, in particolare l’area dell’appennino centrale messa già a dura prova tempo fa. Nelle ultime 48 ore si sono registrate numerose scosse di terremoto lungo la nostra penisola, fortunatamente non superiori alla magnitudo 3.0 sulla scala Richter. Davvero tante le scosse che si sono registrate tra Arquata del Tronto (AP) e Accumoli (RI) fortunatamente tutte di magnitudo debole o al massimo moderata. Nella mattinata di ieri è tornata a tremare anche la Sicilia con due scosse chiaramente avvertite nel messinese tra Milazzo e Capo d’Orlando, di magnitudo 2.0 e 2.5, avvertite proprio a causa della profondità esigua. Questa mattina alle ore 07:25 una nuova scossa è stata registrata nelle Marche, nell’ascolano, ad Arquata del Tronto con magnitudo 2.4 sulla scala Richter e ad una profondità di 15 km, avvertita esclusivamente nella zona epicentrale. Un’altra scossa sempre in mattinata alle 07:37 è stata registrata anche al nord, vicino il Lago di Garda, a Caino (BS) nel bresciano, con una magnitudo di 2.3 e ipocentro fissato a 27 km. […]