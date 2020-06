Sciame di TERREMOTI premonitore a un sisma molto violento: le parole dei SISMOLOGI sull’alto rischio che sta correndo l’India

Prima uno sciame e poi un terremoto più grosso, ecco dove

Da uno sciame sismico può derivare un terremoto più grande, potenzialmente disastroso. Tutto questo in India. A precisarlo sono stati i geologi locali basandosi su quanto accaduto nelle scorse ore nella regione di Nuova Delhi, in cui dopo una serie di piccoli eventi sismici (da basso a moderato livello) è accaduto un maxi terremoto che ha “sconquassato” il paese. Gli esperti segnalano che quei tremori potrebbero indicare che si sta verificando un grave terremoto nella regione, o che potrebbe colpire in futuro. “Non possiamo prevedere l’ora, il luogo o la scala esatti – ha spiegato il dott. Kalachand Sain, capo del Wadia Institute of Himalayan Geology – ma crediamo che vi sia una costante attività sismica nella regione NCR e che possa innescare un grande terremoto a Delhi”.

I dettagli

“Tutti sanno – ha illustrato l’esperto – che Delhi-NCR rientra nella zona sismica 4 ed è soggetta a tremori, ma la maggior parte dei costruttori non è conforme agli standard BRI. Esiste un legame tra architetti e costruttori che in qualche modo compromettono i rigidi (resistenti) codici antisismici. Quindi in un dato giorno, se un terremoto più grande dovesse colpire qui, le conseguenze sarebbero gravi. Sulla scala Richter 6.0, l’effetto del terremoto di Delhi sarebbe devastante. Molti edifici si trasformerebbero in polvere. Una delle ragioni dell’aumento del numero di tremori che colpiscono Delhi è che il sistema di faglia locale qui è piuttosto attivo. Tali sistemi di faglia intorno a Delhi sono in grado di produrre un terremoto di magnitudo tra 6 e 6,5″.

Terremoto in Toscana oggi, lunedì 1 giugno 2020: serie di scosse in provincia di Firenze

Trema la terra in Toscana! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno 2020, una serie di scosse di terremoto con epicentro nei pressi di Marradi, in provincia di Firenze: i sismi sono stati di magnitudo 2.3 alle ore 13.44, di magnitudo 2.2 alle ore 13.45 e di magnitudo 2.1 alle ore 16.54. Ipocentri compresi tra 9 e 10 km di profondità. Gli eventi sismici hanno avuto luogo a 26 km da Imola, 27 km da Faenza, 35 km da Forlì, 46 km da Bologna, 49 km da Firenze, 50 km da Prato e Cesena, 54 km da Scandicci e 57 km da Ravenna. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: Palazzuolo sul Senio (6 km da Marradi), Casola Valsenio (11 km), Tredozio (12 km), Castel Del Rio (13 km), Modigliana (15 km), Fontanelice (15 km) e Brisighella (16 km).