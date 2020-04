Scossa di terremoto al largo della costa tirrenica calabrese: sisma nettamente avvertito dalla popolazione. Zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa nel distretto Costa Calabra sud occidentale

Nella giornata di oggi, martedì 28 aprile 2020, alle ore 22:02, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nel distretto Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria), con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione. Per quanto riguarda i esserci comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto è stato localizzato a 16 chilometri da Amantea, a 17 chilometri da Serra D’Aiello, a 18 chilometri da Belmonte Calabro e a 19 chilometri da San Pietro in Amantea. L’evento sismico, inoltre, è stato localizzato a 33 chilometri ad ovest di Lamezia Terme, a 39 chilometri a sud-ovest di Cosenza, a 58 chilometri ad ovest di Catanzaro e a 100 chilometri a nord-est di Messina.

Terremoto, scossa in provincia di Macerata

Nella giornata di oggi, martedì 28 aprile 2020, alle ore 18:16, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche, esattamente a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i esserci comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma è stato localizzato a 2 chilometri da Castelsantangelo sul Nera, a 4 chilometri da Ussita, a 6 chilometri da Visso e a 10 chilometri da Preci. Il sisma in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 37 chilometri ad est di Foligno, a 53 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 57 chilometri a nord-est di Terni e a 65 chilometri a nord-ovest de L’Aquila.

Terremoto, scosse nel Mar Tirreno Meridionale

Sempre nel corso della giornata di oggi, martedì 28 aprile 2020, tra le 01:21 e le 15:00, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato ben 4 scosse di terremoto rispettivamente di magnitudo 2.1, 2.7, 3.0, 2.1 e 3.5 nel distretto Mar Tirreno Meridionale. L’evento sismico di maggiore intensità è stato registrato dall’INGV alle ore 15:00, di magnitudo 3.5, con ipocentro a 18 chilometri di profondità. Non risultano esserci comuni entro 20 chilometri dall’epicentro. Il sisma in questo caso è stato localizzato a 44 chilometri a nord-est di Bagheria e a 45 chilometri a nord-est di Palermo.