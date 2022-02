Scossa di terremoto avvertita al nord Italia, decine di sismi negli ultimi giorni. Ecco dove e cosa sta accadendo. Dati Ingv

Scossa di terremoto avvertita dalla popolazione

Continua a tremare la terra in Italia nelle ultime ore ed anche oggi, mercoledì 23 febbraio 2022, si stanno registrando scosse di terremoto in alcune regioni italiane, anche se con M inferiore al terzo grado. Nelle ultime 48 ore a tremare è stata anche la zona dell’appennino centrale, quella del reatino, dove la magnitudo ha superato il terzo grado (M 3.2). C’è però una zona italiana che nel corso degli ultimi giorni sta facendo registrare diverse scosse di terremoto. Stiamo parlando del Friuli Venezia Giulia, dove la magnitudo è arrivata a superare anche il terzo grado e quest’oggi si è verificata una scossa più lieve di M 2.2 in provincia di Udine. Leggi anche: Intensa scossa di terremoto M 5.0 avvertita dalla popolazione, zone colpite e dati ufficiali EMSC

Tante le scosse negli ultimi giorni

Tante le scosse di terremoto avvenute in Friuli, precisamente nella provincia di Udine. Decine quelle avvertite dalla popolazione con una M variabile da 2.0 a 3.2, oltre 100 quelle strumentali registrate dai sismografi ma non avvertibili. L’ultimo evento avvertito si è avuto oggi, M 2.2 e domenica passata M 2.6 mentre nella settimana scorsa la magnitudo è arrivata a superare anche il terzo grado. Ogni giorno, come registrato dai sismografi, vengono registrate quasi centinaia di piccolissimi terremoti in regione ma si tratta di scosse strumentali che non devono far preoccupare. Di seguito le dichiarazioni di una ricercatrice come riportato da messaggeroveneto.gelocal.it. Leggi anche: Terremoto M 3.2 in Italia, segnalazioni da più regioni. Zone colpite e dati INGV

Le parole dell’esperta

Terremoto, scossa lievemente avvertita dalla popolazione nel Lazio «Veniamo da un momento di relativa scarsa sismicità, altre scosse potranno manifestarsi per riequilibrare l’andamento sismico tipico del Friuli». La ricercatrice del Centro di ricerche sismologiche – Istituto nazionale di oceanografia e di Geofisica sperimentale (Crs-Ogs), Carla Barnaba, ha spiegato che si tratta di scosse normali che non devono far preoccupare la popolazione. Un aumento della sismicità è normalissimo poiché nelle precedenti settimane si è osservata una certa calma piatta. Dobbiamo infatti ricordare che la regione italiana, come tante altre, risulta ad alta sismicità. Leggi anche:

