Scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione poco fa: tremano migliaia di persone, zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Francia

Terremoto, scossa avvertita in Francia

Terremoto, scossa avvertita in Francia: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, dunque, alle 14:33 (ora italiana), si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Francia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 8 chilometri a nord-ovest di Varengeville-sur-Mer (Francia, 1.300 abitanti), a 60 chilometri a nord di Rouen (Francia, 113.000 abitanti) e a 161 chilometri a nord-ovest di Parigi (Francia, 2.139.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Messina

Nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo 2020, esattamente alle ore 03:48, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia, esattamente a Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina, con ipocentro a 30 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 39 chilometri a nord-ovest di Acireale, a 48 chilometri a nord di Catania, a 60 chilometri a sud-ovest di Messina e a 63 chilometri ad ovest di Reggio Calabria.