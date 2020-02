Scossa di terremoto avvertita nettamente dalla popolazione in zona altamente sismica: zone colpite e dati ufficiali INGV

Nella giornata di oggi, lunedì 3 febbraio 2020 sono state registrate dall’Ingv altre 10 scossa di magnitudo superiore a 2.0. Una sequenza sismica è stata registrata nella città di Troina in provincia di Enna. L’evento principale di M. 3.6 è stato registrato alle ore 16:13, ipocentro a 36 km. La scossa era stata preceduta pochi minuti prima da altri due eventi sismici di magnitudo 2.7 e 3.0. Alle ore 16:14 altra scossa di M. 3.2 seguita da una nuova scossa di M. 2.2 alle ore 16:29.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una intensa scossa di terremoto con epicentro nella città di Amatrice in provincia di Rieti. L’evento sismico avvenuto nella serata di oggi lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 19:11 ha avuto una magnitudo di 2.6 e ipocentro a 13 km. L’evento sismico è stato seguito da una replica alle ore 21:29 di M. 2.1 e ipocentro a 12 km. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 30 km a nord-ovest dell’Aquila, a 37 km a ovest di Teramo e a 50 km a est di Terni.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo uguale o superiore a 6.0 all’estero nella giornata di oggi, lunedì 3 febbraio 2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.