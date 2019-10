Scossa di terremoto intensamente avvertita poco fa al centro Italia: diffusi i dati ufficiali

Scossa avvertita nettamente in Umbria

Come riportiamo ormai quotidianamente, la terra sta tremando in Italia, da nord e a sud, con scosse che vengono avvertite in maniera netta dalla popolazione, anche se di magnitudo non elevata. Questa mattina, una scossa M 3.0, è stata avvertita in Umbria, nei pressi di Norcia, facendo tornare subito a mente quei terribili tre anni fa.

Scossa M 3.0

La scossa, i è verificata alle 8.14 ed ha avuto come epicentro la zona di Cascia, distante circa 2 km . Molto vicini anche i comuni di Norcia, Poggiodomo e Monteleone di Spoleto. La scossa è stata avvertita molto bene tra l’Umbria meridionale, l’appennino marchigiano meridionale e quello laziale abruzzese, entro un raggio di 50 km.

Localizzazione terremoto

Il terremoto è stato localizzato a 36 Km a E di Terni (111501 abitanti), 38 Km a SE di Foligno (57155 abitanti), 50 Km a NW di L’Aquila (69753 abitanti), 55 Km a W di Teramo (54892 abitanti), 69 Km a SE di Perugia (166134 abitanti), 83 Km a NE di Guidonia Montecelio (88673 abitanti), 83 Km a E di Viterbo (67173 abitanti), 86 Km a N di Tivoli (56533 abitanti), 94 Km a W di Montesilvano (53738 abitanti), 100 Km a W di Pescara (121014 abitanti).