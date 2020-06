Scossa di terremoto in provincia di Modena: sisma di magnitudo 3.1. I dati ufficiali INGV

Nella giornata di oggi, esattamente alle ore 14:25, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 a Frassinoro , in provincia di Modena , con ipocentro a 8 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato nettamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato a 41 chilometri a sud di Reggio Emilia, a 45 chilometri a sud-ovest di Modena, a 47 chilometri a nord-est di Carrara e a 47 chilometri a nord-est di Massa.

Terremoto, ieri sera scossa in provincia di Salerno

Nella serata di ieri, mercoledì 10 giugno 2020, esattamente alle ore 13:40, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.0 in Campania, esattamente a San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, con ipocentro a 16 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 73 chilometri a sud-est di Battipaglia, a 74 chilometri a sud-ovest di Potenza, a 90 chilometri a sud-est di Salerno e a 95 chilometri a sud-est di Cava de’ Tirreni.