Scossa di terremoto in serata nel Centro Italia: torna a tremare la terra nelle Marche

Terremoto oggi 19 agosto 2020, scossa in serata in provincia di Ascoli Piceno – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato, nella serata di oggi mercoledì 19 agosto 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro localizzato ad Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scossa è stata registrata alle ore 20:48 ma non ha causato danni a persone o cose. L’evento sismico ha avuto ipocentro localizzato a 10 km di profondità. Non sono state registrate altre scosse di terremoto in Italia nella serata di oggi.

Le scosse in Italia nella giornata di oggi

Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 agosto 2020, alle ore 11:28 l’Ingv ha registrato un sisma di M 2.4 sul Tirreno meridionale, con ipocentro ad 11 km di profondità. Nessun comune sulla terraferma è stato interessato dalla scossa. Nella notte di oggi l’Ingv non ha registrato nessuna scossa di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 in Italia. Nella serata di ieri, alle ore 23:10 scossa M 2.7 in Sicilia, con epicentro a Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Ipocentro a 5 chilometri di profondità. Evento localizzato a 12 km da Zafferana Etnea e Milo, 13 km da Ragalna, 22 km a nord ovest di Acireale, 28 km a nord ovest di Catania.

Due forti scosse registrate oggi in Indonesia

Una doppia forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte di oggi, mercoledì 19 agosto 2020 in Indonesia. Il primo sisma è stato registrato alle 00:23, magnitudo 6.8 e ipocentro a 20 km di profondità. Seconda scossa più forte, di magnitudo 7.1, pochi minuti dopo, alle 00:29. Ipocentro a 93 chilometri di profondità. I due eventi sismici sono stati localizzati al largo della costa sudovest dell’isola indonesiana di Sumatra. L’epicentro è stato localizzato a 128 chilometri dalla città di Bengkulu.